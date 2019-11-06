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Сотрудники Росгвардии задержали у школы в Туле мужчину с пневматической винтовкой

Информация о человеке с оружием поступила от охранника учебного заведения

ТУЛА, 6 ноября. /ТАСС/. Полиция задержала жителя города Воронежа днем в среду, когда он направлялся в одну из школ Тулы с пневматической винтовкой. Следователи проводят проверку, сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Тульской области.

"Информация о мужчине, который направлялся в образовательное учреждение с пневматическим оружием, своевременно поступила в дежурную часть вневедомственной охраны по городу Туле. На место незамедлительно прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии. К сотрудникам обратился охранник учебного заведения, который указал на гражданина с винтовкой, росгвардейцы задержали подозреваемого", - говорится на официальном сайте ведомства.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в одной из школ в поселке Косая Гора, входящего в состав Тулы. По данным пресс-службы, задержанным оказался 21-летний житель Воронежа.

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РоссияТульская область
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