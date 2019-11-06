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СМИ сообщили о возможной попытке угона самолета в амстердамском аэропорту Схипхол

По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации, во время посадки пассажиров пилот нажал кнопку тревоги, свидетельствующую о попытке угона самолета
Описание
© AP Photo/Peter Dejong, архив

ГААГА, 6 ноября. /ТАСС/. Попытка угона самолета, возможно, предпринята в голландском аэропорту Схипхол, расположенном неподалеку от Амстердама. Об этом сообщила в среду Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК) со ссылкой на источники в военной полиции.

По данным телеканала, "во время посадки [пассажиров] пилот нажал кнопку тревоги, свидетельствующую о попытке угона самолета". "К тому моменту 27 человек поднялись на борт лайнера", - отметила НТК. Пока остается непонятным, идет ли речь о теракте.

Агентство Reuters со ссылкой на военную полицию сообщило, что пассажиры и члены экипажа самолета благополучно эвакуированы.

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Нидерланды
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