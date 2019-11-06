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Сбившего полицейского водителя задержали со стрельбой в Петербурге

Сотрудники полиции применили табельное оружие для остановки машины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Водитель автомобиля Volkswagen сбил полицейского в Санкт-Петербурге в среду вечером, когда сотрудники МВД пытались остановить его для проверки документов, а затем скрылся. Злоумышленник был задержан с применением табельного оружия, сообщили ТАСС в управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, первый раз сотрудники патрульной службы остановили автомобиль в районе перекрестка Петергофского шоссе и улицы Адмирала Трибуца. "Когда полицейские подошли к иномарке, водитель попытался скрыться и совершил наезд на одного из сотрудников. <…> Сотрудник полиции госпитализирован", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что затем сотрудники применили оружие для повторной остановки машины. После этого, продолжая розыск, машину нашли брошенной во дворе дома, а неподалеку задержали владельца.

"Водитель-нарушитель доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - заключили в управлении МВД по городу и области.

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