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Мужчина угрожал взрывом на проходной "Информационных спутниковых систем" под Красноярском

Его задержала полиция

ТАСС, 7 ноября. Мужчина угрожал взрывом на проходной предприятия "Информационные спутниковые системы имени М. Ф. Решетнева" в городе Железногорске Красноярского края. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Мужчина угрожал взрывом, но был задержан полицейскими. Взрывного устройства при нем обнаружено не было", - сказал собеседник агентства.

В региональном главке МВД пока информацию об инциденте пока не предоставили.

АО "Информационные спутниковые системы" им. М. Ф. Решетнева - крупнейшая российская компания, создающая космические аппараты связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии. В настоящее время две трети орбитальной группировки России - это спутники разработки и производства ИСС.

Теги
РоссияКрасноярский край
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