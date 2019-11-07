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МВД задержало кредитных мошенников, от которых пострадали более 1 тыс. человек

Спецоперацию по задержанию одновременно провели в четырех регионах страны
Описание
© Артем Коротаев/ТАСС, архив

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Более 1 тыс. человек пострадали от мошенников, которые якобы помогали оформить кредиты в Алтайском и Красноярском крае, а также в Кемеровской и Новосибирской областях. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, по делу в качестве подозреваемых задержаны 16 человек.

"Сотрудниками ГУ МВД России по Алтайскому краю пресечена деятельность подозреваемых в серии мошенничеств в крупном размере. По имеющейся информации, число потерпевших превышает тысячу человек. В основном, это жители Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской и Новосибирской областей", - сказала она.

По ее словам, спецоперацию по задержанию подозреваемых, которые обещали людям помощь в получении кредитов, а на самом деле похищали их деньги, одновременно провели в четырех регионах страны.

Роли между сообщниками были четко распределены. Одни находили граждан, нуждающихся в получении денежных средств. Другие убеждали потенциальных клиентов в том, что за денежное вознаграждение фирма гарантирует одобрение банком нужной суммы. Третьи выполняли функции сотрудников "колл-центра", четвертые отвечали за размещение рекламы в интернете.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

"В настоящее время четырем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - сказала Волк.

Теги
Россия
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