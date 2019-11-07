Восемь детей и двое взрослых попали в больницу после отравления угарным газом в Югре

ТАСС, 7 ноября. Десять человек госпитализированы в Ханты-Мансийске после отравления угарным газом, по предварительным данным, из-за неисправного обогревателя. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.

"Поступило сообщение, что в Ханты-Мансийске в доме произошло отравление угарным газом. Госпитализированы 10 человек, один отказался. Из них восемь детей и две женщины Предварительно, источником газа стал обогреватель или тепловая пушка, или дизельный генератор", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, у детей легкая степень отравления.

В пресс-службе добавили, что возгорания на месте ЧП не было. Пострадавшие самостоятельно вызвали скорую.

"На месте работают дознаватели МЧС", - уточнили в ведомстве.