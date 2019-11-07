СМИ: в Китае суд приговорил к смертной казни обвиняемого в контрабанде фентанила в США

ПЕКИН, 7 ноября. /ТАСС/. Народный суд промежуточной инстанции города Синтай в провинции Хэбэй на севере Китая в четверг приговорил одного человека к смертной казни и еще восемь - к тюремному заключению за контрабанду фентанила в США. Об этом сообщила газета "Хуаньцюшибао".

По ее данным, главный обвиняемый по фамилии Лю был приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года, обвиняемые по фамилии Цзян и Ван - к пожизненному тюремному заключению. Еще шесть человек получили срок от шести месяцев до двух лет.

Как передает издание, "вынесение приговора в отношении преступников в полной мере показывает решимость китайского правительства строго наказывать преступления, связанные с фентанилом, а также демонстрирует нулевую толерантность китайского правительства к преступлениям с наркотиками".

Фентанил является сильным опиоидным синтетическим анальгетиком и применяется в медицине в качестве обезболивающего: он сильнее морфина и героина в 100 и 50 раз соответственно. Препарат вызывает сильную зависимость, которая зачастую приводит к передозировке, а потом и к летальному исходу.

Американские власти неоднократно требовали от правительства Китая ограничить оборот фентанила. Как указывали официальные лица, преступные группировки нелегально ввозят произведенный в Китае фентанил и производные в США, где наркоторговцы продают или смешивают этот дешевый синтетический наркотик с другими наркотическими веществами - героином и кокаином - для увеличения их веса и силы воздействия. Из-за того, что наркозависимые зачастую не знают об этом, это приводит к росту количества передозировок и летальных исходов. Согласно статистике, только в 2018 году на территории страны от употребления фентанила умерли более 68 тыс. человек.

В апреле этого года китайское правительство включило фентанил и производные от этого препарата в список подлежащих контролю нелекарственных веществ, предприняв целый ряд мер. Несмотря на это, в начале августа Трамп объявил, что Китай "не выполнил обещание прекратить его продажу".