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CК Башкирии начал проверку после избиения до смерти инвалида в Уфе

Пьяные местные жители избили мужчину, когда тот отказался дать им деньги

УФА, 7 ноября. /ТАСС/. Следователи Башкирии начали доследственную проверку в связи с избиением до смерти инвалида около одной из школ Уфы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе СУ СК по Республике Башкортостан.

"Доследственная проверка по данному факту проводится, устанавливаются [обстоятельства произошедшего]", - сказала собеседница агентства.

В четверг в местных СМИ появилась информация, что в ночь на 3 ноября в Кировском районе Уфы пьяные жители города избили инвалида за то, что тот отказался дать им деньги. Потерпевший умер в больнице.

Теги
РоссияБашкортостан
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