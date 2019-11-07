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СМИ: на Пхукете утонул турист из России

Когда россиянина вытащили на сушу, он уже был без сознания

БАНГКОК, 7 ноября. /ТАСС/. Российский турист утонул в море во время отдыха на курортном острове Пхукет. Об этом в четверг сообщил информационный портал The Thaiger.

По информации полиции, 61-летний мужчина, чье имя не называется, плавал один в северной части пляжа Карон. Позже его увидели пытающимся выбраться из воды. Когда спасатели вытащили россиянина на сушу, он уже был без сознания. Гражданина РФ доставили в ближайшую больницу, где врачи констатировали его смерть.

Местные власти подтвердили, что в северной части пляжа не работают спасатели, предоставленные муниципалитетом. Вместе с тем издание не сообщает, были ли в момент происшествия выставлены вдоль берега красные флаги, предупреждающие пловцов об опасности захода в воду.

Российское консульство пока не прокомментировало инцидент.

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