Второе уголовное дело возбудили против экс-мэра Владивостока Пушкарева

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и присвоении возбудили в отношении экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева по материалам Приморского Управления федеральной антимонопольной службы (УФАС), сообщается на сайте ФАС.

"17 октября 2019 года СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 и ч. 4 ст. 160 УК РФ, по факту злоупотребления должностным лицом администрации г. Владивостока своими полномочиями при приобретении автобусов, в том числе марки MAN, исключительное право на техническое обслуживание и ремонт которых на территории Приморского края имело аффилированное с бывшим мэром (Пушкаревым) ООО "Флагман-Авто". Согласно материалам уголовного дела, бывшему чиновнику за предоставленные ООО "Флагман-Авто" преимущества инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями, а также присвоение чужого имущества в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Уточняется, что действия администрации Владивостока позволили компании ООО "Флагман-Авто" устанавливать высокие цены на свои услуги и в итоге получить доход в размере более 54 млн рублей за счет средств бюджета города.

Тверской суд Москвы 9 апреля признал Игоря Пушкарева виновным в коррупционных преступлениях и приговорил его к 15 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 500 млн рублей. Установлено, что в 2009-2015 годы мэр Владивостока за взятки на общую сумму 75 млн рублей препятствовал коммерческим организациям в участии в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог. Затем он обеспечил победу в конкурсе муниципального унитарного предприятия Владивостока (МУПВ) "Дороги Владивостока" и заключил с ним контракты на 1,2 млрд рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными компаниями группы "Востокцемент". Приговор вступил в законную силу 4 октября.