Москвич заявил в полицию о мошенничестве после поездки на такси за 41 тыс. рублей

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Житель Москвы съездил на такси в пределах МКАД за 41 тыс. рублей, после чего обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в правоохранительных органах.

"Мужчина поймал от здания Экспоцентра на Красной Пресне автомобиль Hyundai и совершил поездку в пределах МКАД. После ее завершения таксист потребовал заплатить 41 тыс. рублей. Пассажир выполнил требование водителя, однако потом заподозрил неладное и обратился в полицию с заявлением о мошенничестве", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе главка столичной полиции ТАСС подтвердили факт обращения мужчины после дорогостоящей поездки на такси. "Инцидент произошел 5 ноября. В полицию заявитель пришел на следующий день. По факту его обращения начата доследственная проверка", - пояснили в полиции.