Суд вновь продлил арест обвиняемому в госизмене сотруднику ЦНИИМаш Ковалеву

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Суд в Москве на три месяца продлил срок ареста начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Роману Ковалеву, обвиняемому в госизмене (ст. 275 УК РФ). Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Ксения Первовласенко.

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 1 ноября продлен срок содержания под стражей в отношении Ковалева Р. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, на три месяца, до 5 февраля 2020 года", - сказала представитель суда. Заседание прошло в закрытом режиме в связи с наличием в деле материалов с грифом "секретно".

По мнению адвоката обвиняемого в госизмене сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева Евгения Смирнова, арест Ковалева связан с делом его подзащитного.

75-летний сотрудник ЦНИИмаша (головной научный институт госкорпорации "Роскосмос") Кудрявцев был арестован 20 июля 2018 года, а 27 сентября был освобожден из СИЗО под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Он проходит обследование в одном из столичных онкоцентров в связи тяжелым заболеванием. По данным источника ТАСС, следствие инкриминирует ему передачу секретных сведений по электронной переписке бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики, с которым ЦНИИмаш сотрудничал в рамках соглашения, утвержденного на уровне правительства РФ. Ученый находился в разработке спецслужб с 2014 года, а в материалах уголовного дела фигурируют одобренные ЦНИИмаш данные технических разработок по заказу стран Евросоюза, которые также применялись при создании ракетных комплексов "Кинжал" и "Авангард".