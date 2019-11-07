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Источник: в мэрии Каспийска проходят обыски

В администрации города также сообщили, что замглавы Каспийска находится на допросе
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© Максим Григорьев/ТАСС, архив

МАХАЧКАЛА, 7 ноября. /ТАСС/. Силовики проводят обыски в здании администрации Каспийска, сообщил ТАСС источник в администрации города в четверг.

"Сотрудники силовых структур проводят обыски в здании мэрии Каспийска. На допрос после обысков в кабинете забрали замглавы администрации города Заура Римиханова. Кроме того, в настоящее время идут обыски у руководителя аппарата администрации города", - сказал собеседник агентства, не уточнив, по какому делу идут обыски.

Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

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