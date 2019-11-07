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В Новороссийске горит резервуар для хранения нефтепродуктов

Площадь возгорания составляет 200 кв. м
Описание
© Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

КРАСНОДАР, 7 ноября. /ТАСС/. Резервуар для хранения нефтепродуктов горит в Новороссийске, сообщили журналистам в МЧС по Краснодарскому краю в четверг. Источник в экстренных службах региона уточнил в беседе с ТАСС, что пожар происходит на нефтебазе "Грушовая" перевалочного нефтяного комплекса "Шесхарис".

"В 09:04 7 ноября 2019 года диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре на нефтебазе. Установлено, что произошло возгорание резервуара подземного хранения нефтепродуктов. В 09:40 мск локализация возгорания на площади 200 кв. м", - говорится в сообщении ведомства.

Теги
РоссияКраснодарский край
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