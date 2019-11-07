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В отношении сбившего полицейского в Петербурге водителя возбудили уголовное дело

Мужчина пытался скрыться с места аварии, но правоохранителям удалось его задержать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя автомобиля Volkswagen, который в среду вечером сбил полицейского в Санкт-Петербурге при проверке документов и пытался скрыться, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"Главным следственным управлением СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело части 2 по статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

В полиции уточнили, что пострадавший полицейский получил закрытый перелом лодыжки, его состояние оценивается как удовлетворительное, он находится в больнице.

В среду вечером на юго-западе Петербурга наряд полиции обнаружил машину Volkswagen, которая стояла посреди дороги. Сотрудники МВД попросили водителя предъявить документы, однако тот начал движение, сбил полицейского и скрылся.

Полицейские открыли огонь из табельного оружия при задержании водителя. Как уточнили в управлении МВД, в результате стрельбы никто не пострадал.

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РоссияСанкт-Петербург
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