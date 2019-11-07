Следователи провели обыски в мэрии Якутска по делу бывшего замглавы города

ЯКУТСК, 7 ноября. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета по Якутии провело обыски в мэрии Якутска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг.

Обыски прошли в структуре муниципалитета - Главном архитектурно-планировочном учреждении. "Расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы Якутска Василия Гоголева продолжается, вместе с ним и следственные действия", - прокомментировали в пресс-службе СК.

Следственные органы СК РФ по Республике Саха (Якутия) предъявили обвинение заместителю главы по развитию территорий мэрии города Якутска Василию Гоголеву. Он подозревается в получении взятки в виде имущественных прав на недвижимость от коммерческого предприятия. По версии следствия, Гоголев в обмен на взятку в размере 114 млн рублей подписал разрешение на увеличение этажности при строительстве многоквартирного дома с 13 до 16 этажей.