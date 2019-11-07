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СМИ: полиция Австралии разыскивает россиянина, подозреваемого в убийстве

Как передает Австралийская радиовещательная корпорация, 49-летний гражданин России в среду ударил ножом 76-летнего мужчину на строительной площадке в Сиднее

СИДНЕЙ, 7 ноября. Полиция Австралии ведет поиски россиянина Владимира Кондакова, подозреваемого в убийстве предпринимателя, работавшего в сфере строительства. Об этом в четверг сообщила Австралийская радиовещательная корпорация.

По ее данным, 49-летний гражданин России в среду ударил ножом 76-летнего мужчину на строительной площадке в Сиднее. Он также ранил его сына, который был доставлен в больницу. В настоящее время состояние молодого человека оценивается как стабильное.

Правоохранительные органы задействовали вертолеты, сотрудников отряда особого назначения и служебных собак для поиска подозреваемого.

По предварительной информации, Кондаков был знаком с предпринимателем.

ТАСС обратился за комментарием в посольство РФ в Австралии.

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