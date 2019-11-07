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Пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске

По данным официального представителя "Транснефти" Игоря Демина, в результате ЧП пострадали работники подрядной организации

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Пятеро пострадали при хлопке с последующим возгоранием на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС.

"В 09:04 7 ноября диспетчеру ПСГ поступило сообщение о пожаре на нефтебазе "Грушовая", расположенной по адресу: Краснодарский край, город Новороссийск, нефтебаза "Грушовая". В 09:05 к месту вызова направлены подразделения Новороссийского ПСГ по автоматическому рангу пожара номер три. По прибытии к месту первого подразделения установлено, что при проведении огневых работ в резервуаре произошел хлопок с последующим горением. Предварительно, в результате пожара погибших нет, пострадали пять человек", - сообщили в ведомстве.

По данным Минздрава Краснодарского края, пострадавших сейчас везут в больницу.

Официальный представитель "Транснефти", которой принадлежит "Грушовая", Игорь Демин сообщил ТАСС, что в резервуаре мог присутствовать нефтепродукт, добавив, что возгорание уже ликвидировано. Он уточнил, что в результате ЧП пострадали работники подрядной организации.

Ранее ТАСС сообщал об инциденте со ссылкой на ГУ МЧС, что пожар был локализован в 09:40 на площади 200 кв. м. Источник в экстренных службах отметил, что инцидент произошел в результате обрушения резервуара, розлива нефтепродуктов не произошло.

Теги
РоссияКраснодарский край
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