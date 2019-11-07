Первого заместителя главы Новотроицка Оренбургской области арестовали за взятку

ОРЕНБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Новотроицкий суд Оренбургской области избрал меру пресечения для первого заместителя главы города Артема Липатова, обвиняемого в получении взятки, в виде заключения под стражу, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд принял решение о заключении Липатова под стражу на время расследования уголовного дела", - сказали в пресс-службе.

Следствие обвинило Липатова в получении взятки в особо крупном размере. При этом преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, сказано в материалах уголовного дела. В ходе заседания чиновник вину не признал, уточнили в пресс-службе суда. Сторона обвинения настаивала на заключении под стражу, защита - на домашнем аресте.

Уголовное дело в отношении Липатова, возбужденное по пунктам "а" и "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") расследует Следственный комитет РФ, сообщил ранее ТАСС источник в правоохранительных органах. Следствие считает, что чиновник получил через посредника взятку от представителя одной из фирм, деньги предназначались за общее покровительство. В частности, из материалов дела следует, что чиновник обещал не привлекать фирму к ответственности, если она ненадлежащим образом выполнит свои обязательства по благоустройству городского сквера им. Юрия Алексеевича Гагарина, пояснил источник. Он уточнил, что на работы по благоустройству этого сквера было выделено более 9,8 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела в администрации Новотроицка прошли обыски. Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

Должность первого заместителя главы Новотроицка Артем Липатов занимает с июня 2018 года, ранее также работал в администрации и в коммерческих структурах города. В сфере его ответственности строительство, дорожное и коммунальное хозяйство, муниципальное имущество, торговля, аграрный сектор. В пресс-службе мэрии ТАСС сообщили, что в личном деле чиновника есть выговор - 21 октября 2019 года губернатор Оренбургской области Денис Паслер раскритиковал его на совещании за срыв сроков согласования по проектам ТОСЭР "Новотроицк".