Третий энергоблок Калининской АЭС отключен из-за срабатывания защиты во время проверки

ТАСС, 7 ноября. Энергоблок № 3 Калининской АЭС в Тверской области отключен от сети из-за срабатывания защиты трансформатора во время проверки оборудования и систем после ремонта. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой станции в четверг.

"Энергоблок № 3 временно отключен от сети по факту срабатывания защиты блочного трансформатора во время проведения программы проверки оборудования и систем после завершения планового ремонта", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

В пресс-службе добавили, что в соответствии с технологическим регламентом реакторная установка разгружена. "Блочный трансформатор расположен за пределами здания энергоблока, рядом с машинным залом. Он относится к электротехническому оборудованию энергоблока и предназначен для передачи выработанной электроэнергии в энергосеть", - уточнили на предприятии.

Радиационный фон на Калининской АЭС и прилегающей к ней территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений, отметили в пресс-службе регионального ГУ МЧС .

Ранее в июле 2019 года из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве Калининской АЭС отключились высоковольтные линии электропередачи "Белозерская" (750 кВ) и "Опытная" (750 кВ). Это привело к отключению от сети трех энергоблоков станции. В сентябре Ростехнадзор и Минэнерго разработали комплекс мероприятий для предотвращения в дальнейшем возможных аналогичных отключений энергоблоков.

Калининская АЭС - филиал Росэнергоатома. Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе станции есть четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.