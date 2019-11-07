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Спасатели обнаружили тело женщины, пропавшей на Байкале вместе с двумя рыбаками

Спасатели продолжают поиски второго мужчины

УЛАН-УДЭ, 7 ноября. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело женщины, пропавшей в начале недели вместе с двумя мужчинами-рыбаками на Байкале. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

"Недалеко от места трагедии водолазы обнаружили тело пропавшей женщины", - сообщили в пресс-службе.

4 ноября двое мужчин и женщина отправились на лодке на рыбалку в залив Сор Черкалово и не вернулись домой. 5 ноября обнаружили тело одного из мужчин и подтопленную лодку. Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и инспекторы ГИМС продолжают поиски третьего рыбака.

"Водолазы спускаются на глубину до трех метров. Поисковые работы ведутся в сложных условиях: в отсутствие видимости на глубине и при скоплении густой растительности. К тому же в настоящее время на поверхности воды образовался лед, толщина его составляет около четырех сантиметров, что также затрудняет поиски", - рассказали в ведомстве.

Всего в поисково-спасательной операции задействованы шесть спасателей и три единицы техники. В поиске участвуют и местные жители.

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РоссияБурятия
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