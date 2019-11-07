СК возбудил дело о массовом отравлении детей в поезде Владикавказ - Москва

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о массовом отравлении детей в поезде № 33 Владикавказ - Москва, ехавших из санатория в Минеральных Водах в Москву. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Организованная группа детей в количестве 44 человек 9-14 лет, следовала из санатория, расположенного в Минеральных Водах в столицу. Вечером 6 ноября в пути следования поезда восемь детей сообщили сопровождающему об ухудшении самочувствия, в связи с чем медицинским работником на железнодорожной станции Россошь им была оказана медицинская помощь", - сообщила Марковская.

Позже еще 21 ребенок сообщил сопровождающему о тех же симптомах, по прибытии в Москву 29 детей были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Устанавливаются причины случившегося.

Источник в медицинских кругах в свою очередь сообщил, что в столичные больницы доставили 31 ребенка. "В настоящее время в больницы с признаками отравления госпитализирован 31 ребенок", - сказал собеседник агентства. По прибытии на Казанский вокзал детей встречали врачи скорой помощи.

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