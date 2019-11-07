В Москве полицейские спасли мужчину, пытавшегося покончить с собой на мосту

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, пытался покончить с собой на Шелепихинском мосту. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, полицейским удалось отговорить его.

По данным главка, в среду в полицию поступило сообщение о том, что на Шелепихинском мосту стоит мужчина и пытается покончить с собой. "Информация подтвердилась, мужчина стоял на середине моста на парапете. В ходе переговоров с молодым человеком сотрудникам полиции и других экстренных служб удалось уговорить его слезть с парапета, после чего он был передан бригаде скорой медицинской помощи. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения", - сказал собеседник.

По его словам, по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.