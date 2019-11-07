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В Архангельск экстрадировали обвиняемого в убийстве, который 13 лет скрывался на Украине

Мужчина совершил преступление по просьбе знакомой

АРХАНГЕЛЬСК, 7 ноября. /ТАСС/. Обвиняемого в убийстве мужчину экстрадировали в Архангельск с Украины. Как говорится в четверг в сообщении пресс-службы УМВД России по Архангельской области, задержанный находился в международном розыске 13 лет.

"В Архангельск доставлен обвиняемый в убийстве, совершенном 13 лет назад на территории города Коряжма. Мужчина 1983 года рождения находился в международном розыске. Задержали его в аэропорту иностранного государства. При содействии НЦБ (Национального центрального бюро) Интерпола МВД России и группы НЦБ Интерпола УМВД России по Архангельской области проведена процедура экстрадиции на территорию Российской Федерации обвиняемого в особо тяжком преступлении", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, обвинение мужчине предъявили заочно. .

Как сообщает ведомство, в 2006 году жительница Коряжмы обратилась к знакомому с просьбой за денежное вознаграждение устранить ее сожителя, который избивал ее и угрожал расправой. Мужчина согласился и 14 сентября 2006 года выехал на автомобиле из города Котласа в Коряжму вместе с жертвой и их общим знакомым, чтобы приобрести фрукты для уличной торговли. По пути он заманил попутчика в лесной массив под надуманным предлогом и убил его. Затем попросил общего знакомого принести из автомобиля лопату, чтобы выкопать яму и скрыть следы преступления. Преступников спугнул грибник.

В конце 2006 года суд вынес приговоры 23-летней сожительнице убитого за подстрекательство к убийству по найму, а также мужчине, помогавшему спрятать тело. Непосредственный исполнитель убийства скрылся от органов следствия и был объявлен в международный розыск. Его поиск осложнялся тем, что подозреваемый сменил фамилию и другие персональные данные. Суд на основании ходатайства следователя заочно избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

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