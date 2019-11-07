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Слушание по делу о подготовке теракта на концерте Киркорова пройдет 13 ноября

Обвиняемых по этому делу задержали в октябре 2017 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноября. /ТАСС/. Предварительное слушание по уголовному делу в отношении четырех обвиняемых в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году в Южном окружном военном суде назначено на 13 ноября, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе суда.

"Предварительное слушание по уголовному делу в отношении Казуева, Халдузова, Ибрагимова, Магомедова назначено на 13 ноября в 14:30", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе стало известно, что дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в Дагестане вновь поступило в Южный окружной военный суд.

Сообщалось, что обвиняемые в подготовке теракта на концерте Киркорова были задержаны в октябре 2017 года после обнаружения взрывного устройства. Уголовное дело было возбуждено в отношении Габибулы Халдузова, Самира Ибрагимова, Хидирнеби Казуева и Шамиля Магомедова по статьям УК РФ о террористическом акте, незаконном изготовлении и обороте оружия. Фигуранты были арестованы.

Ранее адвокат одного из них Исрафил Гададов также сообщал, что Киркоров не признан потерпевшим и не допрашивался по делу о подготовке взрыва во время его концерта.

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