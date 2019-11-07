Дело в отношении бывшего первого замдиректора Росгеологии Горринга направлено в суд

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга, обвиняемого в мошенничестве на 5 млн рублей, направлено в суд. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем Главного следственного управления СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя директора Росгеологии Руслана Горринга, - сказала Врадий. - Следствием собрана достаточная доказательственная база причастности Горринга к мошенничеству, вследствие чего он дал признательные показания, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу".

По данным следствия, Руслан Ганижев (Горринг), являясь доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Александра Газейкина, получил от предпринимателя более 19 млн рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности. Деньги переводились на счета фирм однодневок с июня 2009 года по сентябрь 2010 года. После того, как предприниматель перестал переводить деньги за покровительство, обвиняемый, действуя, в том числе и от имени Газейкина, в ходе личных встреч потребовал более 5 млн рублей.

15 февраля 2011 года Ганижев получил от предпринимателя деньги и должен был их передать Газейкину, но был задержан. На допросе обвиняемый дал следователю признательные показания и был отпущен под подписку о невыезде. Позже он скрылся и был объявлен в розыск. Газейкин был осужден к реальному сроку.

Находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом, тоже самое сделали его ближайшие родственники. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 7 марта 2019 года Горринг был задержан в столичном аэропорту Внуково.