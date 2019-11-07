Источник: экс-мэр Истры Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Бывший глава города Истра Московской области Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях, с ним ведутся следственные действия. В администрации города, а также в доме у Вихарева проходят обыски", - сказал собеседник агентства.

Андрей Вихарев родился 1 января 1969 в Кировской области. С 1998 по 2011 годы был председателем совета директоров, затем президентом строительной компании "Гарантия - Строй". В 2009 году был избран депутатом Совета депутатов города Жуковский Московской области, откуда ушел в 2011 году. С октября 2014 года исполнял обязанности главы города Лосино-Петровский, затем стал главой Волоколамского района и главой Истры. В конце сентября этого года ушел в отставку с должности мэра.