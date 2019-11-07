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Расследование стрельбы в воинской части в Забайкалье

Отец устроившего стрельбу в Забайкалье солдата попросил сына сотрудничать со следствием

При этом мужчина не исключает, что Рамиля Шамсутдинова приговорят к пожизненному заключению, и морально готов к этому

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Салим Шамсутдинов, отец арестованного за убийство сослуживцев в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, попросил сына сотрудничать со следствием и ничего не скрывать. Об этом рассказал ТАСС сам Салим, который в среду встретился с сыном в следственном изоляторе в Чите.

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"Со свой стороны я ему сказал, чтобы ни о чем не думал, сотрудничал со следствием, не покрывал никого, не скрывал", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что готов к возможному пожизненному заключению сына. "Я же ветеран МВД, понимаю, что ему пожизненное светит", - добавил Шамсутдинов.

Он рассказал, что не увидел у сына синяков, но обратил внимание на то, что тот похудел и поседел. Сам солдат, по словам отца, сожалеет только о том, что под огонь попали двое срочников: он "сказал, что не заметил их".

Как рассказал Салим Шамсутдинов, его сын в беседе заявил, что хочет расформирования части, в которой служил. "Я тогда счастлив буду", - привел собеседник агентства слова обвиняемого. Он также подтвердил, что сын говорил ему о неуставных отношениях в подразделении, но не вдавался в подробности.

Теги
РоссияЗабайкальский крайРасследование стрельбы в воинской части в Забайкалье
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