СК прекратил уголовное дело против главы администрации города Советска

КАЛИНИНГРАД, 7 ноября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Калининградской области прекратило уголовное дело, возбужденное против главы администрации города Советска на границе с Литвой в Калининградской области Николая Воищева. Об этом ТАСС сообщили в четверг в управлении.

Дело против Воищева возбудили в июле 2018 года по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Его подозревали в махинациях с земельными участками.

"Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием в действиях обвиняемого состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ. Решение о прекращении уголовного дела принято следствием после выполнения исчерпывающего комплекса следственных действий, по результатам которых установлено отсутствие объективной стороны состава указанного преступления в действиях обвиняемого", - сказали в региональном следственном управлении СК.

Чиновника подозревали в том, что он незаконно передал в свою частную собственность без проведения торгов земельный участок площадью 1259 кв. метров стоимостью свыше 984 тыс. рублей. Затем, являясь арендатором двух земельных участков, он объединил их с новым кадастровым номером. Далее от имени администрации города заключил с собой договор купли-продажи объединенного участка на 63,6 тыс. рублей, зарегистрировав на него право собственности. Воищеву было предъявлено обвинение, но своей вины он не признал.

Николай Воищев заявил ТАСС, что будет добиваться реабилитации.

Воищев в 2004 году стал депутатом горсовета Советска, в марте 2010-го избран его председателем. В марте 2011 года и сентябре 2015-го по итогам выборов он дважды становился главой города, в ноябре 2015 года занял пост главы администрации муниципалитета по итогам конкурса. 23 октября 2015 года Воищев был избран председателем ассоциации муниципальных образований Калининградской области, но в апреле 2018-го покинул этот пост.