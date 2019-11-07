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В Ставрополе задержали министра строительства региона

Алексея Когарлыцкого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями
Министр строительства и архитектуры Ставропольского края Алексей Когарлыцкий Официальный сайт министерства строительства и архитектуры Ставропольского края
Описание
Министр строительства и архитектуры Ставропольского края Алексей Когарлыцкий
© Официальный сайт министерства строительства и архитектуры Ставропольского края

ПЯТИГОРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Следователи СК РФ задержали министра строительства Ставрополья, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили журналистам в четверг в следственном управлении СК РФ по краю.

"В Ставрополе следователи СК РФ задержали министра строительства и архитектуры края, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Следственный отдел по Промышленному району города Ставрополя следственного управления СК РФ по краю возбудил уголовное дело в отношении министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с декабря 2017 года по март 2018-го чиновник подписал справки о стоимости выполненных работ и затрат одной из фирм по государственному контракту на строительство объекта "Легкоатлетический манеж". В частности, он подписал документы на оплату вентиляционного оборудования и спортивного покрытия пола, монтаж которых не производился, а стоимость материалов была значительно завышена. "Противоправными действиями чиновника государству был причинен ущерб на общую сумму свыше 14 млн рублей", - отмечается в пресс-релизе.

По данным ведомства, следователи СК РФ готовят ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По месту жительства и работы чиновника прошли обыски, в ходе которых изъята интересующая следствие документация.

Теги
РоссияСтавропольский край
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