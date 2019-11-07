На Кубани в ДТП погибли два человека

КРАСНОДАР, 7 ноября. /ТАСС/. Два человека, включая подростка, погибли в ДТП в районе хутора Маевский на Кубани, еще трое госпитализированы, сообщили ТАСС в МВД по Краснодарскому краю.

"Водитель, управляя ВАЗ-21093, не убедился в безопасности движения и при обгоне не уступил дорогу автомобилю Toyota Corolla. Пассажир иномарки - 24-летняя девушка - погибла на месте ДТП, еще четыре человека 2001, 2002 и двое 2003 годов рождения были госпитализированы. Пострадавший 2003 года рождения впоследствии умер, проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Автомобилем ВАЗ управлял 38-летний мужчина, по результатам медосвидетельствования он был трезв. За рулем иномарки был 18-летний молодой человек.