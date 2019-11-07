Боеприпасы времен ВОВ найдены у строящийся трассы "Таврида" под Севастополем

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Противотанковая мина Mi 35 и более 20 советских и немецких артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны найдены вблизи строящийся автодороги "Таврида" в Севастополе. Об этом сообщила журналистам пресс-служба управления Росгвардии по Севастополю.

"Взрывотехники ОМОН обследовали находку и установили, что перед ними одна противотанковая мина Mi 35 и более 20 советских и немецких артиллерийских снарядов калибром от 76 мм до 180 мм, которые не прошли канал ствола орудия. Саперы ОМОН передали боеприпасы специалистам МЧС для последующего уничтожения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, боеприпасы времен Великой Отечественной войны найдены в районе второго кордона Мекензиевых гор, рядом со строящимся участком автодороги "Таврида".

Трасса "Таврида" - четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта - около 150 млрд рублей. Средства предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя. Дорога будет проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути. Проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя, по расчетам Минтранса Крыма, займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя - менее трех. Сейчас путь от Керчи до Симферополя в среднем можно преодолеть за 3,5 часа.