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Мосгорсуд признал законным арест участника акции 27 июля Андрея Баршая

В настоящий момент обвиняемый содержится в психиатрическом стационаре

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг признал законным решение Басманного суда арестовать до 24 декабря участника акции 27 июля в Москве Андрея Баршая. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд постановил признать законным решение суда первой инстанции и отклонить жалобу защиты Баршая ",- сказали в суде.

Ранее Басманный суд арестовал обвиняемого до 24 декабря. В настоящий момент он содержится в психиатрическом стационаре, так как проходит психолого-психиатрическую экспертизу.

Баршай обвиняется в применении в отношении представителя власти насилия, не опасного для здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии СК, 27 июля в ходе несогласованного митинга он напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ, в ходе его расследования были арестованы более 10 человек.

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