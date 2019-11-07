Верховный Суд смягчил приговор экс-судье из Волгограда по делу о ДТП с двумя жертвами

ВОЛГОГРАД, 7 ноября. /ТАСС/. Верховный Суд РФ смягчил с 5 до 4 лет колонии-поселения бывшей судье Городищенского районного суда Волгоградской области Татьяне Рыжих по делу о ДТП с двумя погибшими, сообщила журналистам старший помощник областного прокурора Оксана Черединина.

"Волгоградский областной суд 5 августа признал экс-судью Рыжих виновной по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"), она была осуждена на 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Сегодня Верховный Суд РФ проверил в апелляционном порядке этот приговор и снизил назначенное наказание до 4 лет колонии-поселения", - сказала Черединина. Приговор вступил в законную силу.

28 апреля 2015 года Рыжих, управляя автомобилем Kia, при обгоне грузовика выехала на сплошную линию дороги и наехала на двух молодых людей на дорожной разметке. Их отбросило на автомобиль ВАЗ, который ехал по встречной полосе, его водитель не мог предотвратить наезд на пешеходов. Потерпевшие умерли на месте происшествия.