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Спасатели потушили пожар на складе в Долгопрудном

Пожару был присвоен повышенный, второй ранг сложности из пяти существующих

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Пожар на складе с деревянными паллетами в Долгопрудном локализован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Пожар локализован, площадь составила 700 кв. метров, проводится проливка и разборка конструкций", - сказали в региональном главке.

По данным ГУ МЧС, "в 13:05 мск поступило сообщение от очевидца о пожаре внутри склада по адресу: Долгопрудный, Транспортный проезд, промзона". Пожару был присвоен повышенный, второй ранг сложности из пяти существующих. Из здания были эвакуированы пять человек. По предварительной информации, пострадавших нет.

Теги
Россия
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