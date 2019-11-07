В Вильнюсе эвакуировали здание суда из-за угрозы взрыва

ВИЛЬНЮС, 7 ноября. /ТАСС/. Эвакуация работников и находившихся в здании людей проведена из-за поступившей анонимной угрозы о заложенной бомбе во Дворце правосудия, находящемся в центре Вильнюса. Об этом сообщила журналистам представитель по связям с печатью Вильнюсского комиссариата полиции Юлия Саморовская.

"Введен план оперативных мероприятий "Щит", люди из здания эвакуированы", - сказала она.

План "Щит" предусматривает прибытие на место полицейских, пожарных, экипажей скорой медицинской помощи, установление оцепления в ожидании саперов. "Саперы подразделения "Арас" выехали на место происшествия", - отметила Саморовская.

В полицию, по ее словам, поступил телефонный звонок с сообщением о том, что в суд направлены некие отравленные письма, а в здании заложена взрывчатка. В трехэтажном Дворце правосудия, расположенном на центральном проспекте Вильнюса, работают Вильнюсский окружной суд и Апелляционный суд Литвы.