В Кирове за день произошло 37 ДТП из-за непогоды

КИРОВ, 7 ноября. /ТАСС/. Ледяной дождь, сменившийся к вечеру снегопадом, привел к пробкам в Кирове и способствовал росту числа ДТП в городе. За день в областном центре произошло 37 аварий, сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по Кировской области.

С утра в Кирове шел ледяной дождь, после обеда начался снегопад. В социальных сетях очевидцы сообщают, что на центральных улицах города - Карла Маркса и Октябрьском проспекте - образовались пробки, так как общественный транспорт не может подняться в гору из-за наледи.

"В Кирове [за день] произошло 37 ДТП с материальным ущербом, из них пять - с пострадавшими. [Автомобили на дорогах] города двигаются медленно. Сотрудники госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения", - сказала собеседница агентства. В госавтоинспекции порекомендовали водителям снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта и быть предельно внимательными.

По данным пресс-службы администрации Кирова, сразу после начала ледяного дождя в 12:30 кировские дорожники увеличили количество техники на улицах, к 16:00 подрядные организации обработали реагентами и очистили от снега все основные магистральные улицы города, идет также обработка тротуаров. Так как в ночное время температура воздуха продолжит падать, техника подрядных организаций продолжит работу в усиленном режиме.

В мэрии также сообщили, что ледяной дождь привел к подтоплению нескольких участков на улице Карла Маркса и Октябрьском проспекте. "Потоки воды были настолько мощными, что ливневую систему забило грунтом, листвой, ветками. Аварийные бригады с помощью гидропромыва прочистили ливневки на улицах Карла Маркса, Ленина и Воровского. Сейчас в самых нижних точках данных улиц разливов не наблюдается. С помощью гидропромыва специалисты устраняют подтопление проезжей части на Октябрьском проспекте", - отметили в пресс-службе администрации города.

По информации Гидрометцентра России, в Кирове в настоящее время 1 градус тепла, к ночи температура воздуха снизится до минус 9 градусов.