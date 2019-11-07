Австрия задержала экс-чиновника Минкультуры России по запросу Испании

ВЕНА, 7 ноября. /ТАСС/. Австрийская сторона по запросу Испании задержала бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Бориса Мазо. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о его аресте для передачи испанской стороне. Об этом сообщили в четверг корреспондент ТАСС в прокуратуре Вены.

"Да, я могу подтвердить задержание указанного человека в Австрии", - сказала официальный представитель прокуратуры Нина Буссек в ответ на просьбу корреспондента ТАСС подтвердить информацию источника в российских силовых структурах о задержании Мазо в стране. Разглашать имя задержанного сама прокуратура Вены не может из-за соблюдения правил сохранения персональных данных.

По ее словам, после задержания прокуратура запросила суд рассмотреть вопрос о помещении россиянина под арест для дальнейшей передачи испанским властям. "Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте с целью выдачи в Испанию. Теперь решение должен принять суд", - отметила прокурор. Речь в данном случае идет о деле по передаче задержанного испанской стороне на основании европейского ордера на арест.

Ранее Национальная полиция Испании сообщила, что в Вене удалось задержать "бывшее высокое должностное лицо Министерства культуры Российской Федерации", в Испании арестованы его бывшая супруга и сын - оба граждане России. Отмечается, что "задержание ключевого подозреваемого" было произведено в Австрии при сотрудничестве национальной полиции Испании и австрийской полиции "во исполнение европейского ордера на арест", выданного судом в Марбелье.

Дело Минкультуры в России

В России Мазо является фигурантом уголовного дела, в рамках которого бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве. Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом РФ по материалам ФСБ России по факту хищения не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа.

До этого в отношении Пирумова и Мазо уже расследовалось уголовное дело, получившее название "дело реставраторов". 9 октября 2017 года Пирумов был приговорен к 1,5 года колонии и штрафу в размере 300 тыс. рублей, но освобожден в зале суда в связи с отбытием наказания во время предварительного следствия и судебного разбирательства. Борис Мазо получил 1 год и 6 месяцев заключения со штрафом 250 тыс. рублей, после приговора Мазо покинул Россию. Ранее сообщалось, что он скрывается в своем особняке в Испании и возвращаться в РФ не собирается.