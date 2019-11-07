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Подросток получил огнестрельное ранение в Новгородской области

Его вертолетом доставили в Москву, в научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии

НОВГОРОД, 7 ноября. /ТАСС/. Подросток получил огнестрельное ранение головы в Новгородской области, он находится в больнице, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.

"Подросток получил ранение в голову огнестрельное", - сказал собеседник агентства.

Инцидент, по предварительной информации, произошел в городе Сольцы.

"Выясняются все обстоятельства происшествия с подростком, в том числе изучается круг общения ребенка, его взаимоотношения в семье, причины и условия, способствовавшие произошедшему", - сообщили ТАСС в управлении СК РФ по Новгородской области.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Новгородской области, подростка вертолетом доставили в Москву, в научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии столичного департамента здравоохранения

"В Новгородской областной клинической больнице был проведен консилиум, чтобы определить тактику лечения больного. Была проведена нейрохирургическая операция. Также с пациентом работали челюстно-лицевые хирурги. Пациент вертолетом национальной службы санитарной авиации доставлен в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы", - пояснили ТАСС в областном Минздраве.

"Подтверждаем факт инцидента. Семья на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних не состояла, характеризуется положительно", - добавили ТАСС в УМВД области.

В администрации Солецкого района ТАСС добавили, что пострадавший учится в новгородском колледже.

Теги
РоссияНовгородская область
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