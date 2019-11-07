Венский суд рассмотрит вопрос об аресте экс-чиновника Минкультуры России 8 ноября

ВЕНА, 7 ноября. /ТАСС/. Земельный суд Вены по уголовным делам рассмотрит в пятницу, 8 ноября, вопрос об аресте бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Бориса Мазо. Об этом сообщили в четверг корреспонденту ТАСС в венском суде.

"Решение по запросу ареста в целях обеспечения передачи будет рассмотрено завтра", - сказала официальный представитель суда Кристина Зальцборн. Суд рассмотрит ходатайство прокуратуры Вены об аресте на основании европейского ордера от испанских властей, которые подозревают Мазо в отмывании денег.

Кроме того, независимо от решения об аресте россиянина в дальнейшем будет рассмотрено отдельное постановление о разрешении экстрадиции задержанного в Испанию. По информации корреспондента ТАСС, разбирательства по экстрадиции Мазо могут затянуться, потому что Австрия может рассматривать его прошение на предоставление статуса беженца.

Как ранее подтвердили корреспонденту ТАСС в прокуратуре Вены, Австрия по запросу Испании задержала бывшего чиновника Минкультуры РФ в Вене. По словам прокурора, прокуратура попросила суд рассмотреть вопрос о помещении россиянина под арест для обеспечения меры по дальнейшей передаче испанским властям.

Национальная полиция Испании сообщила в четверг, что в Вене удалось задержать бывшее высокопоставленное должностное лицо Министерства культуры России, в Испании арестованы его бывшая супруга и сын - оба граждане РФ. Ордер на арест был выдан судом Марбельи. Испанские стражи порядка подозревают задержанных в отмывании денег, в частности приобретении недвижимости за 4 млн евро на средства, которые, как предполагается, были получены незаконным путем. Как уточнил ТАСС адвокат Мазо Владислав Мусияка, Россия уже более года добивается экстрадиции из Австрии бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ.