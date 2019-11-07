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В Италии произошло землетрясение магнитудой 4.4

Подземный толчок, зарегистрированный возле Аквилы, почувствовали и в 100 км от эпицентра в северных районах Рима

РИМ, 7 ноября. /ТАСС/. Подземный толчок магнитудой 4.4 зарегистрирован в районе Аквилы, города в центральной Италии (область Абруццо), значительно пострадавшем от землетрясения в 2009 году. Как сообщило в четверг агентство ANSA со ссылкой на данные Национального института геофизики и вулканологии, очаг залегал на глубине 14 км.

Толчок почувствовали не только в зоне землетрясения, но и в северных районах Рима, в 100 км от эпицентра. О пострадавших и повреждениях зданий не сообщается.

Как говорят специалисты, нынешний толчок стал следствием новых тектонических процессов и не является продолжением смещения земной коры, которое привело к целой серии мощных землетрясений в 2016 и 2017 годах в центральной Италии.

Аквила пережила сильнейшее землетрясение в апреле 2009 года. Тогда жертвами стихии стали 309 человек, а средневековый город оказался более чем на 50% разрушен. Его восстановление не завершилось до сих пор, а жители центральных кварталов не могут вернуться в свои дома.

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Италия
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