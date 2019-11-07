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Журналисту "Росбалта" предъявили обвинение в вымогательстве

Александра Шварева объявили в международный розыск
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© Артем Коротаев/ТАСС, архив

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Игорь Бушманов.

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"Александру заочно предъявили обвинение в вымогательстве и объявили в международный розыск. При этом ни его самого, ни защиту не уведомили", - сказал адвокат, отметив, что не может разглашать фабулу предъявленного обвинения, так как с него взяли подписку о неразглашении данных предварительного расследования.

11 ноября суд рассмотрит ходатайство о заочном аресте. "Следствие указывает, что Шварев является безработным, тем самым пытаясь скрыть его профессиональный статус журналиста", - отметил Бушманов.

Шварев специализируется на криминальной тематике и журналистских расследованиях. В апреле 2019 года в агентстве "Росбалт" проводились обыски в рамках уголовного дела о клевете по заявлению бизнесмена Алишера Усманова, которое связано с одной из публикаций агентства. Адвокат "Росбалта" Дмитрий Фирсов ранее сообщал, что  дело возбуждено по ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Оперативники в рамках данного уголовного дела провели обыски по месту жительства Шварева.

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