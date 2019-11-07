В Будапеште перед матчем ЦСКА произошли столкновения российских фанатов с полицией

ВЕНА, 7 ноября. /ТАСС/. Столкновения российских болельщиков с местными жителями и полицией произошли в четверг в Будапеште перед началом матча Лиги Европы между московским ЦСКА и венгерским клубом "Ференцварош". Ряд российских болельщиков задержан, ведется работа по их освобождению. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в четверг пресс-атташе российского посольства в Будапеште Тигран Гарибян.

"7 ноября в преддверии матча между командами ЦСКА и "Ференцварош" в Будапеште произошли столкновения российских болельщиков с местными гражданами, в том числе представителями органов охраны правопорядка, в результате которых ряд российских граждан был задержан венгерской полицией, которая незамедлительно проинформировала о произошедшем посольство России", - заявил Гарибян.

По его словам, в настоящий момент сотрудники консульского отдела посольства России в Венгрии в плотном контакте с компетентными властями страны пребывания работают над скорейшим освобождением задержанных граждан России, находясь с ними в режиме постоянной связи.