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В Будапеште перед матчем ЦСКА произошли столкновения российских фанатов с полицией

Несколько болельщиков задержали

ВЕНА, 7 ноября. /ТАСС/. Столкновения российских болельщиков с местными жителями и полицией произошли в четверг в Будапеште перед началом матча Лиги Европы между московским ЦСКА и венгерским клубом "Ференцварош". Ряд российских болельщиков задержан, ведется работа по их освобождению. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в четверг пресс-атташе российского посольства в Будапеште Тигран Гарибян.

"7 ноября в преддверии матча между командами ЦСКА и "Ференцварош" в Будапеште произошли столкновения российских болельщиков с местными гражданами, в том числе представителями органов охраны правопорядка, в результате которых ряд российских граждан был задержан венгерской полицией, которая незамедлительно проинформировала о произошедшем посольство России", - заявил Гарибян.

По его словам, в настоящий момент сотрудники консульского отдела посольства России в Венгрии в плотном контакте с компетентными властями страны пребывания работают над скорейшим освобождением задержанных граждан России, находясь с ними в режиме постоянной связи.

Теги
РоссияВенгрия
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