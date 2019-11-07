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Двенадцать человек доставили в больницу после ДТП под Ставрополем

Два человека находятся в реанимации

СТАВРОПОЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Двенадцать человек, в том числе восемь детей, доставлены в больницу после столкновения двух легковушек и "КамАЗа" под Ставрополем. Женщина и ребенок находятся в реанимации, сообщили ТАСС в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Ставрополя.

"К нам поступили 12 человек - четверо взрослых, остальные дети, - сказал собеседник агентства. - Двое из них - женщина и 11-летний ребенок находятся в реанимации. У остальных состояние от средней [степени] тяжести до тяжелого", - отметил собеседник агентства.

Он также сообщил, что среди пострадавших полуторагодовалый ребенок.

По данным пресс-службы ГИБДД Ставропольского края, произошло столкновение двух легковушек и "КамАЗа". Сообщалось, что среди доставленных в больницу - семь детей.

Теги
РоссияСтавропольский край
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