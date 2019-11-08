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В Забайкалье задержали группу "черных лесорубов"

Ущерб от их действий составил свыше 10 млн рублей

ЧИТА, 8 ноября. /ТАСС/. Полиция задержала восемь жителей Забайкальского края, которых подозревают в незаконной рубке леса на общую сумму свыше 10 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщается в пятницу на сайте регионального УМВД.

"Установлено, что предприниматель, который занимался заготовкой древесины, организовал ее вырубку за пределами выделенного ему участка <...> По имеющейся информации, злоумышленниками уничтожено более 1,5 тыс. деревьев <...> Лесному фонду причинен ущерб в размере свыше 10 млн рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими задержаны восемь жителей Читинского района", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, срубленные сосны и лиственницы переработали на пилораме и по подложным документам продали за границей. У задержанных изъяли два трактора, четыре грузовых машины и пилораму.

Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконная рубка лесных насаждений". Суд арестовал предполагаемого организатора преступления и двоих активных участников группы. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

В июле в ходе рабочей поездки в Забайкальский край вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сказал, что регион "является чемпионом" по нарушениям лесного законодательства. По данным министерства природных ресурсов края, ущерб от незаконной вырубки леса в Забайкалье с 2016 года по 2019 год увеличился более чем в два раза. В прошлом году он составил 284,15 млн рублей. Общая сумма ущерба, причиненного за 2016-2018 годы, превышает 550 млн рублей.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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