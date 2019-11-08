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Гражданин КНР отправится в колонию за взятку представителю Стройнадзора в Приморье

Он также выплатит штраф в размере 25 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноября. /ТАСС/. Суд в Приморском крае вынес приговор иностранному гражданину за дачу взятки представителю регионального строительного надзора, чтобы ввести в эксплуатацию гостиницу во Владивостоке. Ему назначили девять лет колонии и штраф, сообщается в пятницу на сайте региональной прокуратуры.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства, осужденный является гражданином КНР.

"Фигурант через посредника решил дать взятку не осведомленному о его преступных намерениях руководителю инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края <…> Он предполагал получить положительное заключение о соответствии построенного им объекта капитального строительства (гостиницы в г. Владивостоке) требованиям установленных техрегламентов и норм, а также разрешение на ввод объекта в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в 2017 году гражданин Китая передал 500 тыс. рублей в качестве первой части взятки, которая в общей сумме составляла 5 млн рублей. После этого мужчину задержали. Было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, в особо крупном размере").

"Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 25 млн рублей", - уточняется в сообщении.

Теги
РоссияПриморский край
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