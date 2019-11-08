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В Хакасии задержали участников банды, которых подозревают в серии вооруженных нападений

Первое преступление они совершили в декабре 2018 года

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали участников вооруженной банды, которые подозреваются в серии разбойных нападений в городе Абакане в Хакасии. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, ранее неоднократно судимый местный житель создал банду, в которую вошли три человека. Первое нападение они совершили в декабре 2018 года. "Угрожая оружием, злоумышленники заставляли мужчину сесть в автомобиль. Потерпевший оказал им сопротивление и был ранен", - рассказала Волк.

Спустя несколько дней после этого, как отметила официальный представитель МВД, налетчики забежали в помещение круглосуточного комиссионного магазина, специализировавшегося на скупке ювелирных украшений, выстрелили в витрину, а затем забрали золотые изделия и скрылись. В мае текущего года подозреваемые под видом медицинских работников ворвались в квартиру, связали хозяйку и, угрожая физической расправой, похитили деньги и ценные вещи. Предварительный ущерб составил 1,5 млн рублей.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий предполагаемый организатор банды и сообщники задержаны. В гараже одного из соучастников обнаружены два ружья. В тайнике, оборудованном под землей, найден револьвер", - пояснила Волк.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 209 УК РФ ("Создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группой (бандой)" и "Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях") и ч. 2 и 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" и "Разбой").

Теги
РоссияХакасия
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