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Прокуратура начала проверку после массового отравления сотрудников "Ленты" в Петербурге

Ранее сообщалось, что за помощью к врачам обратились 100 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Петербурга организовала проверку после массового отравления сотрудников "Ленты", сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства города.

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7 ноября пресс-служба "Ленты" сообщила, что число сотрудников офиса розничной сети, обратившихся к медикам с симптомами инфекционного заболевания, возросло до 100 человек, из которых госпитализированы более 30.

В начале недели 26 сотрудников офиса "Ленты" попали в в клиническую инфекционную больницу имени Сергея Петровича Боткина с острой кишечной инфекцией. Специалисты управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу совместно с центром гигиены и эпидемиологии в городе начали расследование. Проверка столовой центрального офиса ретейлера выявила многочисленные нарушения. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в столовой не соблюдались температурный режим и сроки хранения пищевой продукции, мясная продукция не имела маркировочных ярлыков, производственный инвентарь и оборудование использовались не по назначению, отсутствовали личные медицинские книжки сотрудников.

Сотрудники Роспотребнадзора также сняли с реализации 200 кг пищевой продукции с нарушением условий хранения.

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