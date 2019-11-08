Прокуратура начала проверку после массового отравления сотрудников "Ленты" в Петербурге

7 ноября пресс-служба "Ленты" сообщила, что число сотрудников офиса розничной сети, обратившихся к медикам с симптомами инфекционного заболевания, возросло до 100 человек, из которых госпитализированы более 30.

В начале недели 26 сотрудников офиса "Ленты" попали в в клиническую инфекционную больницу имени Сергея Петровича Боткина с острой кишечной инфекцией. Специалисты управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу совместно с центром гигиены и эпидемиологии в городе начали расследование. Проверка столовой центрального офиса ретейлера выявила многочисленные нарушения. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в столовой не соблюдались температурный режим и сроки хранения пищевой продукции, мясная продукция не имела маркировочных ярлыков, производственный инвентарь и оборудование использовались не по назначению, отсутствовали личные медицинские книжки сотрудников.

Сотрудники Роспотребнадзора также сняли с реализации 200 кг пищевой продукции с нарушением условий хранения.