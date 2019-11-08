Сахалинец заразил школьницу ВИЧ-инфекцией

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Сахалинские следователи возбудили уголовное дело в связи с умышленным заражением школьницы ВИЧ-инфекцией. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Сахалинской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя по ч. 3 ст.122 УК РФ (заражение ВИЧ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый знал, что заражен вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). С апреля по июнь 2019 года он находился в интимных отношениях с 16-летней школьницей, не предупредив ее о заболевании.

Ранее Роспотребнадзор сообщал ТАСС о том, что в России за 31 год умерли почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных. По данным Минздрава, число зарегистрированных случаев ВИЧ в России на конец 2018 года превысило 896 тыс. против 871 тыс. в конце 2016 года. В 2011-2016 годы ежегодный прирост новых случаев составлял в среднем 10 процентов.