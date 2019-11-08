Фигурант дела Кокорина и Мамаева Протасовицкий вышел из колонии под Брянском

ТАСС, 8 ноября. Футбольный тренер Александр Протасовицкий, осужденный вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым за драки в центре Москвы, в пятницу вышел из исправительной колонии №6 в городе Клинцы Брянской области, где отбывал наказание. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Николай Савостьянок.

"У Протасовицкого срок отбывания наказания истекал 10 ноября, но поскольку это выходной день, то по законодательству дата освобождения переносится на последний рабочий день недели. Сегодня Протасовицкий покинул исправительную колонию", - сказал собеседник агентства.

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев с их общим знакомым Александром Протасовицким 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в Москве. 8 мая 2019 года Пресненский суд столицы приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных - к полутора годам.

Все осужденные, кроме Протасовицкого, в сентябре вышли из колонии по УДО. Ходатайство о его условно-досрочном освобождении суд начал рассматривать 12 августа, заседание несколько раз переносилось, в итоге 1 октября в УДО Протасовицкому отказали.