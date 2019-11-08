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Дело в отношении Кокорина и Мамаева

Фигурант дела Кокорина и Мамаева Протасовицкий вышел из колонии под Брянском

Тренер Александр Протасовицкий вместе с футболистами участвовал в драках в Москве

ТАСС, 8 ноября. Футбольный тренер Александр Протасовицкий, осужденный вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым за драки в центре Москвы, в пятницу вышел из исправительной колонии №6 в городе Клинцы Брянской области, где отбывал наказание. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Николай Савостьянок.

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"У Протасовицкого срок отбывания наказания истекал 10 ноября, но поскольку это выходной день, то по законодательству дата освобождения переносится на последний рабочий день недели. Сегодня Протасовицкий покинул исправительную колонию", - сказал собеседник агентства.

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев с их общим знакомым Александром Протасовицким 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в Москве. 8 мая 2019 года Пресненский суд столицы приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных - к полутора годам.

Все осужденные, кроме Протасовицкого, в сентябре вышли из колонии по УДО. Ходатайство о его условно-досрочном освобождении суд начал рассматривать 12 августа, заседание несколько раз переносилось, в итоге 1 октября в УДО Протасовицкому отказали.

Теги
РоссияБрянская областьДело в отношении Кокорина и Мамаева
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